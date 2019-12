"Moja mama vedno poskrbi za bogato praznično okrasitev, ki ji verjetno nikoli ne bom mogla biti kos. Sama se vsekakor potrudim, a pravo pravljico doživim pri starših na predbožični večer, ko imamo skupno večerjo. Vsako leto me presune, kako čudovito praznično vzdušje ustvari.

Ker vem, da ji to veliko pomeni, sem ji prinesla že kar nekaj okraskov tudi s potovanj, na primer s Havajev, Finske, Šrilanke, Avstralije ... To potem tudi mene spomni na dejstvo, da je povsod lepo, a doma najlepše. Imamo pa tudi nekaj okraskov, ki potujejo iz roda v rod, in to tradicijo bom vsekakor nadaljevala tudi sama," nam je zaupala Jasmina.

Si pa voditeljica želi, da bi se vsaj med prazniki naša dežela odela v bolj zimske barve. "Prvi sneg zmeraj zabeležim z željo in velikokrat se mi je že uresničila. Snežinke spremljam s hvaležnostjo in zavedanjem, da je vsaka unikatna, kot je unikaten tudi vsak človek. To me spodbuja k temu, da sem 'originalna', da ostajam jaz in da vedno hodim po svoji poti, ne glede na to, kako 'čudna' sem."

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.