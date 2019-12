Vaje, s katerimi se boste lahko znebili očal

Z rednimi vajami se vid znatno izboljša že po nekaj ponovitvah, v nekaj tednih pa celo tako zelo, da mnogi očal sploh ne potrebujejo več.

In da smo povsem realni – delavnico za boljše videnje brez očal smo izvedli pred enim letom in se odločili, da bomo po kakšnem tednu, dveh preverjali, ali so ljudje res kaj napredovali, saj bi bila to velika velika reč! V povprečju nas namreč očala stanejo kakšnih 500 evrov na leto ali več ...

In ni nam bilo treba prav veliko klicati naokrog, ker so se ljudje javljali sami. Napredovali so vsi, ki so tehnike dejansko izvajali. Tisti, ki jih niso, pa seveda niso imeli rezultata.

Tehniko delimo naprej in v spodnjem posnetku boste že lahko dobili precej informacij.

Maria Ana Kolman nam bo zaupala ugotovitve dr. Batesa, govorila pa bo tudi o tehnikah za boljši vid brez očal in odpiranje tretjega očesa. Zadnje je bilo nekoč okultno znanje, danes pa lahko na ta način dosežemo odlično psihofizično zdravje, razvijemo intuicijo in neomajno moč.

Če ste na Planet TV in Planet PLUS zamudili pogovor z Mario Ano, si ga lahko pogledate tukaj:

