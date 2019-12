Klepet ob kavi: tedenski napovednik

Ponedeljek, 23. 12. 2019

Zdravi in hitri obroki: beljakovinska bomba – grahov namaz in čija potičke

Mislili smo, da nas bo Jasmina Hrastovec razvajala (le) z grahovim namazom in čija potičkami, pa nas je presenetila še z dvema dodatnima jedema: veganskim čilijem con carne brez čilija in mesa ter vegansko mandeljnovo skuto. Za pripravo druge potrebujete le sveže mandeljne, malo limone in en dan potrpljenja. Ampak se, zagotavljamo, obrestuje.

Bolezni ne obstajajo – so samo čiščenja in poškodbe

Dandanes se zdravstvo mnogo preveč ukvarja s simptomi in toliko manj z vzroki, ki so pri ugotavljanju bolezenskega stanja bistveni. A kakorkoli obrnemo, imajo vse kronične bolezni isti izvor – so posledice vnetja zaradi nakopičenih celičnih odpadkov in obenem poškodbe. Na drugi strani pa so akutne bolezni (kot so gripe, prehladi, angine) pravzaprav le čiščenja − ko želi telo izločiti gnoj, ki se je nabral v telesu. Špela Vehar, prehranska svetovalka in specialistka za razstrupljanje, nam bo v tokratni oddaji pojasnila, kako in katero prehrano/dejavnosti vpeljati oz. odstraniti, da z njimi ne bi povzročali škode telesu.

Torek, 24. 12. 2019

Par, ki pravi: otrok ni nikoli preveč!

Za božični večer velja nenapisano pravilo, da ga preživimo v družbi ljubljenih domačih. Ponavadi se zbere in za mizo poveseli ožja ali širša družina. No, pred vsako večjo zabavo pa se skoraj ne izognemo stresu zaradi pripravljanja pogrinjkov in seveda hrane za več ljudi. Marsikatera gospodinja tako doživlja manjše ali večje travme, česar pa ne moremo pripisati gostji Katji Zupan. Skupaj z možem Jakobom imata kar sedem otrok, kar je v današnjih časih prava redkost, v takih primerih (biti gostitelj) pa seveda tudi blagoslov. Kako se vsakodnevno znajdeta s toliko podmladka, bosta razkrila v oddaji, v kateri bomo gostili vseh devet članov.

Maja Založnik o svoji novi vlogi

Majo Založnik smo junija lani (kakšen mesec pred njeno nenačrtovano, a zelo osrečujočo zanositvijo) gostili v oddaji. Tik pred porodom se je ponovno oglasila pri nas, da nam zaupa, kako je potekala njena nosečnost, katerega spola bo otrok, kako se na prihajajočega člana pripravlja fizično in psihično ter kako meni, da se bo znašla v novi vlogi.

Sreda, 25. 12. 2019

Posebna božična oddaja: Mateja Ulaga, Gašper Plankar, Špela Vehar, Jasna Kuljaj, Dejan Vunjak

Kakšen neki bi bil božič brez dobre hrane in zabavne družbe? V prvem delu bosta Gašper Plankar in Mateja Ulaga poskrbela za nenavadne ideje okraševanja božičnih krožnikov (in seveda recepte!), demistificirali bomo nekaj božičnih dilem, na primer, zakaj za božič prevladujeta zelena in rdeča barva ter zakaj se moramo poljubiti pod božičnim omelom, spomnili se bomo Jasmininega lanskega božiča ter tudi nasveta več kot 90-letne Ljerke Palovec Toplak o miru in sreči. V drugem delu se bodo razigrani druščini pridružili še Špela Vehar, Dejan Vunjak in Jasna Kuljaj. Jasna bo profesionalno opravila delo ocenjevalke prazničnih potic, Dejan pa nas bo kratkočasil z drugimi zadevami.

Četrtek, 26. 12. 2019

Ljubezensko razmerje z božjim blagoslovom

Karmična svetovalka Aleksandra Drole nam je v oddaji predstavila dva tipa ljubezni. No, nič novega, boste rekli. A za tem je cela filozofija. Dva, ki se resnično ljubita, spoštujeta in podpirata, čutita, da spadata skupaj in da preprosto ne moreta živeti drug brez drugega, sta deležna posebnega božjega blagoslova. V tem primeru si t. i. dušni pari skupaj izberejo eno glavno dušno nalogo, ki naj bi jo pozitivno razrešili v določeni inkarnaciji. Kako torej prepoznati usodno ljubezen in kako statistika ločitev kaže sliko o parih, ki so odslužili svojo medsebojno karmo, izveste ob ogledu posnetka.

Sanjska destinacija 2020: Sibirija, Altaj

Ste že pisali decembrskim možem? No, praznikov še ni čisto konec, pa tudi sicer je vedno priložnost za obdarovanje. Če si želite potovanja, vam letos predlagamo sanjsko destinacijo: doživetje Sibirije in Altaja. To morda res ni top izbira za tiste, ki radi ležite pod senčnikom na plaži, a vendar … Če bi radi spoznali neverjetne (celo magične) moči Altaja, Beluhe oz. Sibirije na splošno, je poletno potovanje v Rusijo nujno. Jezdili bomo konje, se povezovali z naravo, energijskimi točkami in sami s sabo, preizkušali altajske zdravilne rastline, ki imajo kar 12-krat večji energijski oz. zdravilni potencial kot tiste iz drugih predelov Sibirije, ter presegali lastne zavedne in podzavestne meje.

Petek, 27. 12. 2019

Pozitivni v poznih letih: Vida Uršič

V mesečni rubriki Pozitivni v poznih letih bomo predstavili gosta v zrelih letih, ki še vedno navdušuje s svojim optimizmom in svojim delovanjem. Namen rubrike je dokazati, da starost še ne pomeni vedno bolezni in negativizma. Tokrat bomo gostili zagrizeno športnico in pravo kolesarsko šampionko Vido Uršič, ki je svoji karieri nanizala ogromno zavidljivih uspehov. Kaj počne zdaj, kako se je včasih spoprijemala s poškodbami in bolečinami, kdo ji krajša čas in zakaj jo povezujemo s Petro Majdič, izveste ob ogledu posnetka.

Ali dokaze o obstoju nezemljanov skrivajo pred javnostjo?

Kaj aktualnega je na vesoljskem področju? Dovolj šale, o tem, da bi bilo egoistično misliti, da smo sami v vesolju, smo v Klepetu že večkrat govorili. Tokrat bomo z duhovnim šepetalcem Matjažem Obranovičem raje postregli informacije, ki vedno znova dokazujejo, da nezemljani v neki obliki gotovo obstajajo. Kako je z NLP-ji, lažnimi slikami nezemljanov, žitnimi krogi in svetovnimi voditelji, med katerimi naj bi bilo lep kupček reptilov? Komu sploh zaupati videnja nezemljanov, ne da bi tvegali napotitev v psihiatrično bolnišnico?