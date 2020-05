Hekerji me izsiljujejo! Plačati ali ne?

Je že tako, da kdaj kaj proti naši lastni volji vdre v naš sistem. Recimo imunskega! Virusi so že eni od teh vsiljivcev, o čemer pa smo zadnje mesece brali oziroma poslušali preveč in predolgo!

Ta članek ne bo o koroni, pač pa se tokrat bolj osredotočimo na en drug sistem, in sicer operacijskega. Tudi tam večkrat prihaja do vdorov, s katerimi imamo lahko prav tako konkretno zoprne zaplete.

Več o hekanju smo izvedeli od etičnega hekerja Milana Gaborja, ki nam je pojasnil, kaj je etični heking, kako se lahko zavaruje uporabnik, katerim osnovnim napotkom moramo slediti, da bi se izognili nepooblaščenim vdorom v računalnike, telefone in tablice: "Po navadi imamo hekerje za slabe fante, ampak industrija in potrebe sodobnega časa zahtevajo, da nekdo varnostno preverja in vdira v sisteme. Seveda z vednostjo naročnika. Temu se reče etični heking. Napad na digitalne identitete, če govorimo o običajnem hekingu, pa se ponavadi zgodi tam, kjer izsiljevalci zavohajo denar. Glavni motiv za vdor so torej denar oziroma podatki, ki jih lahko nato prodajajo naprej. Hekerji pa imajo tudi svoje finte. Naše podatke izkoristijo za to, da nas skušajo zavesti, da so pridobili podatke (čeprav jih niso), in v zameno zahtevajo denar. Najbolj učinkovit nasvet, da bi se izognili izsiljevalskim hekerjem, pa je enostaven − pazite na svoj digitalni izpust."

Kaj je digitalni izpust in kako je videti simulacija vnosa škodljive kode prek USB-ključka ali elektronske pošte, pa lahko preverite v videu spodaj:

AKTUALNI KLEPETOVI DOGODKI.

