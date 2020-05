Človek podzavestno pozna odgovor, nihalo ga zgolj izrazi!

Radiestezija je tehnika zaznavanja vplivov različnih energij (od kozmične energije in radioaktivnosti Zemlje do drugih elektromagnetnih polj), ki nudi odgovore in omogoča zaznavanje izven dosega petih osnovnih čutil.

Gre za neke vrste inteligenco vesolja, s katero se že več kot 30 let ukvarja priznani geomant in radiesteziolog Jože Munih. Med drugim je obhodil in premeril več kot 4.000 izvirov in drugih energijskih točk tako v Sloveniji kot tudi po svetu.

Kako si torej čisto praktično pomagamo z uporabo nihala? Jože Munih razlaga: “Na zavestnem nivoju dobimo od 2.000 do 3.000 informacij na sekundo, na podzavestni ravni pa še milijonkrat več. Teh informacij ne znamo izluščiti in tu pride prav nihalo. Podzavest nam preko nihala poda informacijo. Človek v sebi tako ali tako že pozna odgovor, z nihalom pa to pride na plano, se izrazi. Edino pri čustvenih zadevah lahko pride do vpletanja uma. Če želimo recimo preveriti ljubezenske dileme, lahko um in želja blokirata pravo informacijo. V tem primeru je bolje, da merjenje z nihalom za nas naredi nekdo drug.”

Ali je radiestezija nekaj, kar se lahko vsak nauči? “Ja, tega se lahko nauči vsak, vsaj osnov. Pomembno je le, da znamo resnično izklopiti um. Takrat dobimo, glede na dogovor s podzavestjo, refleksni gib, ki dejansko zaniha nihalo. Sicer pa je morda na začetku dobro postaviti še potrditveno vprašanje − ali je trditev točna. Vsaj na začetku namreč nismo tako sigurni vase in lahko začnemo dvomiti. Ko pa začnemo dvomiti, tudi informacije, ki jih dobimo prek nihala, niso nujno več točne.”

AKTUALNI KLEPETOVI DOGODKI.

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljajte vsak dan ob 9. uri na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.