Bolniki, ki so obdani z lesom, hitreje okrevajo!

V japonskem tradicionalnem zdravilstvu so sprehodi in zadrževanje v gozdu (t. i. "forest bathing") celo opisani kot najmočnejše zdravilo oz. panaceja zoper vse bolezni telesa in duše. Znanja o pomenu določene vrste lesa za bivalno okolje, pohištvo, orodje, pribor in obredne predmete se ponekod še ohranjajo in prav bi bilo, da les postane človekov vsakodnevni spremljevalec. Energija drevesa se namreč ohranja tudi v lesenih izdelkih, ki v človekovem energijskem polju opravljajo enako vlogo kot živo drevo.

Lesarka in raziskovalka dr. Andreja Kutnar poudarja, da to ni neki larifari in da ima les dokazano blagodejen učinek na človeka: "Da, lahko trdimo, da je les pravi material za človeka. To potrjujejo znanstveni rezultati. Les je dobra izbira tudi za zdravstvene ustanove. Študije, narejene na Norveškem in Japonskem, kažejo pozitivne rezultate. Bolniki so v sobah, ki so vključevale leseno pohištvo, prej okrevali po bolezni …"

Energijski vpliv različnih vrst lesa na človeka:

Trepetlika razbremeni živčno napetost ter odganja destruktivne misli in neobvladljiva stanja strahu in panike.

Breza je v slovanski tradiciji sveto drevo pa tudi simbol ženskosti. Brezi so nekoč pripisovali sposobnost odganjanja zlih duhov oz. nevtraliziranja negativnih energij.

Hrast je mogočno drevo z izjemno močnim energijskim poljem, ki ni primerno za energijsko šibke ljudi.

Jelka odpravlja bolečine, pomirja in bistri um ter pomaga obvladovati čustva.

Macesen pomirja, odpravlja negotovost, nevrotična stanja, melanholijo in strahove.

Bor je drevo umirjenosti in močnega duha ter pomaga človeku, da modro in razsodno izbere pravo življenjsko odločitev.

(Iz knjige DREVESA – Miti, legende, zdravilnost)

