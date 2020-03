Ali si otrok zasluži plačilo, če pospravi sobo?!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdaj je pravi čas, da otroku predstavimo razliko med "monopolyjevskim" in pravim denarjem?

Otroci ponotranjijo osnovni koncept denarja že med tretjim in četrtim letom starosti, pri sedmih pa razvijejo osnovno logiko finančnega obnašanja. Specialni pedagog Marko Juhant priporoča: "Pravi čas, da otroku predstavimo koncept denarja, je, ko se začne zanj sam zanimati. Ko ugotovi, da ima denar določeno funkcijo. Najprej naj mu starši kupijo prašička, v katerega bo metal drobiž … Moramo pa ga seveda tudi pravilno usmerjati, kako z denarjem upravljati. Pretirana varčnost ni v redu! Otrok mora razumeti, da stiskaštvo ne deluje, da mora denar krožiti. Nekaj naj gre v obtok, nekaj pa za zlato rezervo."

Pavel Rihtaršič, diplomirani premoženjski svetovalec, dodaja: "Priporočljivo je, da otrok dobiva tedensko žepnino in se tako nauči, kako razpolagati z omejenim zneskom denarja. Pomembno je tudi, da otrok razume razliko med tem, kaj si želi in kaj potrebuje."

Plačila za hišna opravila?! Da ali ne?

Specialni pedagog Marko Juhant je pri tem eksakten: "V učne namene da, nikakor pa naj to ne postane stalna praksa! Pri tem je pomembna tudi višina plačila. Naj starši ne bodo preveč radodarni. Preverijo naj, koliko so podobna opravila plačana drugod. Merodajni so na primer študentski servisi. Otrok se mora naučiti, kako se služi denar!"

