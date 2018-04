Tako se zabavajo igralci na snemanju Gorskih sanj #foto

Gorske sanje

Čeprav Judita Zidar in Boris Kerč v seriji Gorske sanje igrata velika sovražnika Amalijo in Maksa, pa se v resnici igralca razumeta zelo dobro in sta na snemanju veliko bolj sproščena kot lika, ki ju igrata. Vesna Ponorac in Dario Nožić Serini, ki igrata Matejo in Roka, se rada pošalita, da sta kot brat in sestra, za smeh pa pogosto poskrbi tudi Ranko Babić. Poglejte si fotografije iz zakulisja snemanja priljubljene serije!