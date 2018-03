Ranko Babič bo drugič očka

Ranko Babič bo v novi slovenski seriji upodobil Vučka, lastnika smučarskega servisa in izposojevalnice koles. To pa ni edina letošnja novost v Rankovem življenju, saj bo letos tudi drugič postal očka. Njegova prvorojenka Taja, ki je zdaj stara sedem let, bo dobila bratca ali sestrico, mediji pa so poročali, da se Rankovi partnerici Nataši trebušček že zelo dobro pozna.

Gorske sanje bodo prvič na sporedu že v ponedeljek, 12. marca, ob 21.00 na Planet TV.