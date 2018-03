Dario iz Gorskih sanj: Sem umetniška duša #video

Gorske sanje

Dario Nožić Serini, ki v Gorskih sanjah igra Roka, nas je obiskal v studiu oddaje Dan. in nam povedal, kako se pripravlja na snemanje, koliko je pri dialogih improvizacije, kako usklajuje vse obveznosti in kaj o njegovi vlogi pravijo njegovi starši ...

V Gorskih sanjah spremljamo tudi Daria Nožića Serinija, ki igra vlogo Roka. Čeprav Dario doma nima televizije, pravi, da glede odzivov na serijo verjame predvsem svojim staršem. "Upam, da to ni samo zato, ker sem njihov sin," pravi v smehu. Projektom se rad posveti v celoti in na to ne gleda kot na odrekanje. Dario je namreč prava umetniška duša in se poleg igralstva ukvarja tudi z glasbo.

Član najboljše glasbene skupine v Sloveniji

Njegova skupina Matter je ena od najodmevnejših zgodb domače klubske scene. Posluša jih staro in mlado, kako zelo so mladi glasbeniki cenjeni, pa kaže tudi podatek, da so svetovni mediji skupino razglasili za najboljšo v Sloveniji. Brez težave so razprodali tudi ljubljanski Kino Šiška.

"Lepo je slišati pohvalo, predvsem pa se moraš sam zavedati, kaj je to, kar počneš," pravi in meni, da se tudi v Sloveniji lahko preživi samo z glasbo, vendar moraš biti iznajdljiv in poleg tega delati še marsikaj, povezanega z glasbo. A z izbiro med igralsko in glasbeno prihodnostjo si mladi umetnik ne beli glave, saj sta tako film kot glasba "del istega spektra podobnih stvari".

