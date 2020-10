Za tega gasilca ni ovir, brez napak na Velikem ognjenem poligonu #video

Veliki ognjeni poligon je igra, pri kateri gasilci izberejo enega člana in ga pošljejo v boj z višino, ognjem in spretnostjo. V oddaji Gasilci, ki jo lahko spremljate vsak petek ob 20. uri na Planetu, pa boste videli še igri Hitri vzpon in Labirint.

Stanislav Kuzma, 32-letni gasilec Stanko, kot mu pravijo domačini, je nepogrešljiv član oddaje Gasilci. Vedno preseneti, zmore vedno "tisto več", pri izzivih pa vedno najde tudi energijo za motivacijo ekipe. Tudi v pretekli oddaji ni bilo nič drugače. Zadnja igra v oddaji je bila igra Veliki ognjeni poligon. Nanj so PGD Dragatuš poslali prav Stanka.

Stanislav je podrl tudi rekord svoje ekipe in v dobrih štirih minutah opravil s poligonom brez napak in brez časovnih pribitkov. PGD Dragatuš je tako zmagal in pridobil dve novi točki v ligaškem delu tekmovanja. Že ta petek pa jih čaka nov dvoboj, in sicer s PGD Golo.

Kdo sploh je Stanislav Kuzma?

Člani PGD Dragatuš ga opišejo kot gasilca s srcem, je nepogrešljiv član na intervencijah in vajah, ker ima ogromno znanja. "Narejenih ima že 15 tečajev in specialnosti. Skoraj vsak dan je v gasilskem domu, kjer postori kakšno malenkost. Je tudi izkušen skrbnik in voznik kamiona, saj je dolga leta služboval v Slovenski vojski, kjer je izpilil te spretnosti. V društvih I. in II. kategorije ne poznamo gasilca, ki bi se mu lahko vsaj približal po zanimanju in sposobnostih ter neustrašnosti na intervencijah."

