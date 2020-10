Kdo bo boljši, moški ali ženske? Nocoj v oddaji Gasilci!

Gasilci iz PGD Dragatuš se bodo na velikem gasilskem izzivu pomerili z ženskami iz PGD Leskovec. Dekleta poudarjajo, da so zelo trmasta in da se ne bodo kar tako predala, priznavajo pa, da so zaradi moči fantje malce v prednosti.

A ženske so znane tudi po spretnosti, kar jim na poligonu lahko le koristi. Nagrada, 30.000 evrov donacije in zlata čelada, je mamljiva za vse.

"Gremo na vso moč," je slišati iz PGD Dragatuš, ki bo imelo tokrat najbolj bučno podporo glasnih navijačev. A ni popuščanj, tako fantje kot dekleta bodo morali na poligon in opraviti igre, kot so Hitri vzpon, Labirint in Veliki ognjeni poligon. To bo za obe društvi prva tekma v ligaškem delu tekmovanja, v katerem bo štela vsaka točka.

Nadaljuje se ligaški del tekmovanja, kar pomeni, da se vsaka ekipa pomeri z vsako. Prva igra bo Hitri vzpon, ki smo jo spoznali v prejšnji oddaji. Po novem se bosta točkovali vzpenjanje na štiriinpolmetrsko lestev in uporaba vizirja pri rezanju. Druga igra bo Labirint, pri kateri ima eden od gasilcev onemogočen vid, drugi pa ga varno vodi čez ovire. Tu bodo do izraza prišle izkušnje nekaterih tekmovalcev, ki si bodo lahko slepo zaupali. Na koncu tako moške kot ženske čaka še Veliki ognjeni poligon.

