Trenerji pred dilemo: so prav izbrali?

Uvodni izzivi v oddaji Fittest Family so za nami in odslej bodo imeli vidnejšo vlogo v šovu tudi trenerji, ki bodo izbranim družinam s treningi in nasveti pomagali čim hitreje premagovati poligone. Na kocki bo tudi njihovo ime, saj se bo hitro izkazalo, ali so izbrali družine, ki imajo potencial, da v šovu zmagajo, in kdo od njih ima najboljši pristop k pripravam družin na izzive.