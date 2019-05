Podporo mami je izkazala tudi hrvaško-španska družina #video

Po tem, ko so bratje slovenske družine Jarc stopili skupaj in pomagali njihovi mami Brigiti, ki je imela kar nekaj težav na prvem izzivu, so s strani trenerjev in gledalcev poželi val navdušenja in spoštovanja. Včeraj pa se je izkazala tudi družina Vrnoga Gregorio. "Mama je imela že od jutra težave z želodcem, zato smo vedeli, da bodo na poligonu nastopile manjše težave. Stopili smo skupaj in ji pomagali na delih, kjer je bila bolj šibka," so povedali njeni otroci.

Naslednji del oddaje Fittest Family si na Planetu lahko ogledate v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.