Poglejte, kaj je Marko Potrč ušpičil lepi sovoditeljici #foto

Veš tisto, ko trolaš HR sovoditeljico @dorispincicrogoznica_doda med snemanjem in ji vletiš v kader za njo brez da opazi, ampak mora potem še enkrat posnet 😆😁🤘🏻 Brez pretiravanja in nepotrebne pocukranosti, super je z njo delat. Ni nič čudnega, da se imamo vrhunsko 🙌🏻 Tekmovanje za družine v @fittestfamilyslo pa ga piči danes naprej. Pride nekaj vrhunskih! Med drugim tudi hrvaški Hukmani, slovenski Križmani in še eni zelo močni sosedje Šveci 💪🏻💪🏻💪🏻 21.00, @planettv Ne zamudit! #fittestfamilyslo #tvshow #goodtimes Some #seriousbusiness

