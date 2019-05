Še ena slovenska družina uspešna v oddaji Fittest Family #video

Križmanovi so na dodatnem poligonu navdušili in si z zmago zagotovili obstanek v šovu Fittest Family. V oddaji pa so trenerji izbrali tudi družine, ki jih bodo v nadaljevanju tekmovanja vzeli pod svoje okrilje.

Zadnji eliminatorski izziv je bil usoden za družino Radelić, družina Kögl pa je zaradi zdravstvenih težav že prej odstopila od tekmovanja. Prve poligone je tako uspešno prestalo 11 družin, tudi vse tri slovenske, med katerimi so trenerji nato izbrali, katera bo prišla pod čigavo okrilje. Slovenski trenerski par F&B Acrobatics je kot prvoizbrane poklical družino Podobnik, ki svojega navdušenja niso skrivali.

"Že od začetka si želimo, da nas prevzameta prav Filip in Blaž, saj verjamemo, da se da od njiju veliko naučiti in da bomo z njuno pomočjo še boljši," so povedali Podobnikovi. Pod njuno okrilje sta prišli še družini Križman in Jarc.

Slovenska trenerja sta torej dobila vse tri slovenske družine, hrvaški trenerji pa hrvaške družine, V nadaljevanju bomo tako lahko spremljali tudi slovensko-hrvaško rivalstvo in dobili odgovor, katere družine so boljše- slovenske ali hrvaške.

Katere družine so si izbrali trije hrvaški trenerji, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Naslednji del šova Fittest Family si lahko ogledate že v ponedeljek ob 21. uri na Planetu.

