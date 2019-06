To je tekmovalka v šovu, bi jo prepoznali? #foto

Tekmovalka španskega porekla v šovu Fittest Family Yvonne Vrnoga de Gregorio ne skriva, da je strastna ljubiteljica modnih kosov, ki jih rada združuje tako, da ne ostane neopažena.

"Oblačim se razpoloženju primerno, tako da me lahko kakšen dan vidite urejeno do potankosti, naslednji dan pa na primer v popolnoma preprostih in udobnih oblačilih. V nobenem primeru pa mi urejanje ne vzame več kot deset minut, čeprav me številni sprašujejo, koliko časa za to porabim. Po naravi sem zelo ustvarjalna in hitro najdem navdih za takšne reči," je povedala očarljiva 29-letnica.

"Kot otrok sem neko zimsko jutro vztrajala, da grem v vrtec v rdečih hlačnih nogavicah, v oblekici z rožami in s poletnimi sandali, čeprav je bil zunaj sneg. Jokala sem tako dolgo, da se je mama vdala in me takšno predala vzgojiteljici. Seveda ji je povedala, da imam v nahrbtniku tudi 'normalna oblačila'. Toda zame je 'normalno' dolgočasno. Obožujem 'odštekano' in drugačno. Redko me boste videli v črni barvi," je povedala Yvonne, ki na modo gleda kot na vrsto umetnosti in način izražanja svojega značaja.

"V prostem času rada spremljam modne novosti na medmrežju, grem po trgovinah, preizkušam različne kose oblačil, jih fotografiram za Instagram ali snemam za svoj YouTube kanal. Tudi svojim prijateljem in družinskim članom rada pomagam pri izbiri oblačil in obutve, kadar me potrebujejo. V času študija sem imela štiri leta celo butik v Barceloni, danes pa ga vodi moja teta, ker sem se jaz zaradi ljubezni vrnila na Hrvaško."

Povedala je še, da obstajata dve Yvonne. Prva je tista, ki jo zjutraj srečate v telovadnici, nenaličeno in v športnih oblačilih, druga pa je tista, ki se druži s prijatelji, hodi na kave ali sestanke in želi biti urejena od glave do pet. Večkrat je zato tisti, ki jo poznajo samo iz telovadnice, na ulici sploh ne prepoznajo.

