Šok tik pred finalom: Pravila Jarčeve "prisilila", da so častno predali dvoboj #video

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate do srede, ko bo ob 21. uri na sporedu VELIKI FINALE. Ne zamudite!

Po spletu nesrečnih okoliščin se je slovenska družina Jarc znašla na eliminacijskem izzivu, kjer so se pomerili s hrvaško družino Švec. Potem ko je Jonatan v začetku izziva vodil, je nato družina predala boj. Njihova poteza je presenetila vse, a drugega jim niti ni preostalo.

"V eliminatorju bi lahko premagali kogarkoli, zato so se nas bali," je položaj pokomentiral Janže. Sodnica jim namreč ni dovolila zamenjave za mamo Brigito, ki so ji zdravniki zaradi poškodbe prepovedali tekmovanje.

Ne glede na to, da so izpadli tik pred finalom, so Jarčevi dokazali, da so družina, pred katero se lahko le priklonimo in jim zaploskamo.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.