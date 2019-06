S to romantično potezo je mož svojo ženo, Slovenko leta, presenetil na televiziji #video

"Vaša družina ima posebno moč, to si ti," sta o članici družine Podobnik in Slovenki leta Andreji povedala trenerja slovenskih družin v oddaji Fittest Family Filip Kržišnik in Blaž Slanič. No, svojo zahvalo za vse pa je svoji dragi izrazil njen mož Tomaž.

"Ponosen sem, da si moja žena," je med drugim dejal, ji podaril šopek rož in se ji na ta način zahvalil pred televizijskimi kamerami. Kakšna je bila Andrejina reakcija ob presenečenju, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

