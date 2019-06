Po slovesu od šova: "Upam, da je preostale družine sram" #intervju

FINALE oddaje Fittest Family bo na sporedu NOCOJ ob 21. uri na Planetu. Ne zamudite!

Odločilni dvoboj za vstop v finale šova Fittest Family ste predali. Kakšni so bili odzivi preostalih družin, ko ste ste se odločili za to potezo?

Po pravici povedano zelo upam, da jih je bilo sram. Želja po zmagi je bila očitno večja od našega prijateljstva in tisti, ki so nam še v prejšnjem izzivu čestitali za zmago, so nam kasneje zarinili nož v hrbet. Preostalih družin po izločilnem dvoboju sicer nisem videla, ker so že odšle s poligona. Ostali so le še člani družine Švec, ki nikoli niso kazali čustev, tako da ne vem, kaj so si mislili.

Kakšni pa so bili odzivi trenerjev?

Trenerja sta nas podprla pri naši odločitvi, ker je bilo več kot očitno, da športnega duha ni več, ostalo je zgolj še tekmovanje brez čustev.

Mislite, da se je to zgodilo zato, ker ste bili premočna konkurenca ostalim družinam?

Poškodbe, ki so preprečile Brigiti Jarc, da bi lahko nadaljevala premagovanje zahtevnih poligonov. Moji sinovi na tem tekmovanju dejansko niso imeli konkurence. Vodje tekmovanja in sodnica so nam pojasnili, da se nas hrvaške družine bojijo in da so zato spremenili pravila, ki so veljala do takrat. Vedno je produkcija odločala o tem, kdaj bodo v boj šli samo trije člani družine, in mi nismo imeli pri tem nobene besede. V polfinalu pa so vajeti prevzele hrvaške družine in izgubile razum zaradi strahu, da bi morale tekmovati samo proti mojim sinovom. Preveč jih je bilo strah. To je bil razlog, da so vztrajale pri tem, da moram tekmovati. Pričakovali smo, da bodo vsaj v Eliminatorju lahko tekmovali samo moji trije sinovi, pa so člani družine Šveci rekli, da moram tudi jaz. Trije bratje Švec si niso upali tekmovati proti mojim trem sinovom. Niso hoteli razumeti, da sem poškodovana, in od mene so zahtevali, da tekmujem. Zanima me, ali bi to zahtevali tudi od svoje mame. Res sem bila najšibkejši člen naše družine, vendar sem s svojimi fanti dosegla nemogoče. Hvaležna sem jim za to in tudi za to, da so znali reči dovolj, ko so videli, kakšna krivica se nam je zgodila. Nismo si želeli več biti del tega.

Če bi ostali v finalu, koliko možnosti mislite, da bi imeli za zmago?

Težko rečem, vendar bi, če bi prišli do finala, vsekakor razmišljali o tem, da imamo možnosti za zmago. V šov smo se sicer prišli predvsem zabavat. Iskreno povem, da o zmagi sploh nikoli nismo razmišljali.

Kdo od finalistov si najbolj zasluži zmago oz. mu jo najbolj privoščite?

Preden smo prišli do polfinala, so bili moji favoriti Hukmanovi. Po tem, kar se je zgodilo v polfinalu, pa smo naenkrat začutili, da je vsem trem hrvaškim družinam bolj pomembna zmaga kot poštena igra. Po mojem mnenju si nihče ne zasluži zmage.

S katero družino v Fittest Family ste se najbolj povezali in najbolje razumeli?

Najbolj smo se povezali z obema slovenskima družinama. Stike smo ohranili in upam, da se bodo naša življenja tudi v prihodnje prepletala. Super so in pravi užitek se je družiti z njimi. So polni življenja, dobre energije in optimizma.

Kateri izziv je bil za vašo družino najtežji in na katerem ste najbolj uživali?

Prvi izziv je bil najtežji. Najbrž je to povezano s tem, da je bil prvi in da nismo dobro vedeli, kaj in kako - kje je dobro varčevati z energijo, da je ostane potem še za konec. Taktika je bila zelo pomembna pri vseh izzivih. Zdi se mi, da smo skupaj z Blažem in Filipom vedno znali najti pravo taktiko, ki nas je peljala iz oddaje v oddajo.

Mislite, da ste slovenske družine dale še več od sebe ravno zato, ker ste bile na začetku v manjšini in so vas kar malce podcenjevali?

Res smo bili v manjšini, vendar mislim, da bi v vsakem primeru dali vse od sebe. Če daš vse od sebe, je vse odvisno le od tebe, ne od situacije.

Vam bodo na oddajo ostali lepi ali grenki spomini?

Na oddajo bodo ostali lepi spomini, saj smo doživeli veliko lepih trenutkov, pustili tam ogromno svojih čustev, pričakovanj, solz, porazov in zmag. Vse to je sestavni del življenja. To, da življenje ni vedno pošteno, smo tudi že izkusili. Ob tem smo se naučili, da je bolje, da stvari, ki niso odvisne od tebe in jih ne moreš spremeniti, sprejmeš in poskušaš iz tega potegniti kaj dobrega. Če ne gre, pa stvari pustiš za seboj. Toliko lepih stvari se je zgodilo med snemanjem oddaje, da bi bilo škoda, da bi ostal grenak priokus samo zaradi tistega, kar se je zgodilo na koncu.

