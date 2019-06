Tako sta se borila dva Slovenca proti štirim Hrvatom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva proti štirim sta se borila Jonatan in Jakob Jarc v izzivu, ki je družino poslal v eliminacijski dvoboj, s čimer se je neverjetna in uspešna zgodba slovenskih tekmovalcev v oddaji Fittest Family končala.

Na eliminacijski preizkušnji je družina Jarc pristala po tem, ko so imeli zaradi poškodbe mame Brigite težave v zadnjem od treh izzivov. Jonatan in Jakob sta se tako sama dva pomerila proti preostalim družinam, kjer so tekmovali po štirje družinski člani. Kako je bil videti njun boj?

