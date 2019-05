Najbolj znani bratje ulične telovadbe

V oddaji Fittest Family sodeluje tudi družina Švec, katere člani so poleg tete Željke trije bratje, ki so najbolj znani hrvaški obrazi ulične telovadbe. Matej, Danijel in Angelo delujejo pod imenom Street Brothers, svojo ljubezen do tega športa pa so odkrili povsem naključno, prek posnetkov vadbe na spletu.

Že nocoj ob 21. uri se bo družina Švec v izzivu na morju pomerila z zelo močno družino Buza in priča bomo enemu najbolj srditih bojev v Fittest Family do zdaj.

Ulična telovadba je v zadnjih letih postala pravi rekreativni trend. Gre za vadbo s svojo lastno težo, ki se večinoma izvaja na prostem in je brezplačna. "Z ulično vadbo se ukvarjamo sedem let. Veliko odrekanja in truda je bilo potrebnega, da smo to dosegli in da smo najboljši," pravijo bratje Švec, ki obiskujejo tudi mednarodna tekmovanja in imajo veliko oboževalcev.

S svojimi dosežki navdušujejo tudi na družbenih omrežjih. Videoposnetek, na katerem se Matej in Danijel v vadbi pomerita med seboj, je na YouTubu zbral celo več kot 900 tisoč ogledov.

Pred nastopi trenirajo tudi devetkrat tedensko po dve uri

Bratje Švec trenirajo kar od petkrat do šestkrat na teden po dve uri; ko se pripravljajo na tekmovanje, pa se vadbi posvetijo tudi do devetkrat tedensko, kar pomeni, da v enem dnevu naredijo tudi po dva treninga. "Najprej naredimo načrt treninga, kar je najpomembneje. Pred samim treningom se vedno dobro ogrejemo in naredimo vaje za mobilnost, potem pa gremo na glavni del, ki ga sestavljajo vaje v moči, vzdržljivosti in eksplozivnosti. Ko se pripravljamo na tekmovanje, vadimo tudi akrobacije in različne elemente. Na koncu seveda sledi še raztezanje," povedo.

Večkratni prvaki Hrvaške so tekmovali tudi na svetovnem prvenstvu v Rusiji in Kazahstanu, poleg tega pa večkrat predavajo in pripravijo prikaz vadb v šolah ter na različnih prireditvah, gostovali so celo na policijski akademiji. "S svojim delom smo motivirali tudi druge, kar nam daje dodaten zagon," pravijo.

Močni kot posamezniki, kaj pa kot skupina?

Tudi v šov Fittest Family so se bratje Švec deloma prijavili zaradi promocije ulične vadbe, seveda pa tudi zaradi novih poznanstev in izkušnje: "Želeli smo ugotoviti, kako močni smo, kadar združimo moči, saj sicer tekmujemo samostojno. Zanimalo nas je tudi, ali bomo zdržali vse psihične pritiske. Tukaj posameznik ne obstaja, delovati moramo kot skupina in biti vsi močni na vseh področjih."

"Naša največja prednost sta vzdržljivost in disciplina," še povedo bratje Švec, ki menijo, da so na izzive dobro pripravljeni tudi psihično. S taktikami drugih družin se ne obremenjujejo, osredotočajo se predvsem na premagovanje težavnih poligonov, ki družine vsak teden postavljajo pred novo nalogo.

Brate Švec čaka velik preizkus že nocoj ob 21. uri na Planetu, ko se bodo v veslanju, plezanju po vrvi in visenju na drogu pomerili z družino Buza, ki se je v prvem izzivu šova odrezala najbolje.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.