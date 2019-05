Najbolj napet dvoboj do zdaj: slovenska družina za las zmagala #video

V tokratnem izločilnem dvoboju v oddaji Fittest Family med slovensko družino Križman in hrvaško Takač bi napetost lahko rezali z nožem. Križmanovi so na koncu za mišjo dlako ugnali Takačeve in si priborili obstanek v šovu.

Tokratni izločilni boj je bil najbolj izenačen do zdaj. Družini Križman in Takač sta se borili do zadnjega atoma moči. Pri zadnji, najtežji oviri, so bili tekmovalci že popolnoma izčrpani, predvsem Suzana in Jasmina.

Štirinajstletni Leon Takač je prvi osvojil rampo in pridobil nekaj prednosti za svojo ekipo. Sledil mu je oče Denis. Šele nato je na vrh uspelo priti prvemu iz družine Križman, Adrianu pa je kmalu zatem sledil še Tilen.

Bitko do zadnjega atoma moči sta nato bili dekleti, ki sta po nekaj neuspešnih poskusih na koncu skoraj istočasno uspeli prijeti roke ostalih dveh članov svojih družin na rampi. Malce hitrejši so bili Križmanovi, ki so Suzano potegnili na vrh in si tako zagotovili obstanek v šovu, družina Takač pa se je žal morala posloviti.

Kako je potekal napet dvoboj, si poglejte v videoposnetku:

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.