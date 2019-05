Marko Potrč: Počutim se bolje kot pri 20 letih

Marko, 39 let. Od danes naprej. Wow! Že? Skoraj 40?! Joup, zgledam starejši. Verjetno zato, ker tudi sem starejši. Ni ravno hude znanosti za tem 😆 Ampak počutim se boljše kot pri 20-ih! Brez pretiravanja. Vem, so ljudje tam zunaj, ki bi se sami bolje počutili, če bi jaz na fotkah imel lepo zaobljen pivski trebušček in lušten podbradek. Verjetno potem tudi ne bi bilo skrajno prinitivnih komentarjev pod kakšnimi zapisi medijev in na FB... ampak na srečo je precej več takšnih, ki mi znajo povedat, da jih moja volja do aktivnega življenja in športa prav vleče na to pot. In to me veseli. Zelo. Rad tečem, rad kolesarim (tudi v nalivu kot danes in pridem domov premočen, a z nasmehom), rad plavam, rad grem na kak triatlon, rad grem v gym in rad grem prijatlu Tomažu prešvicat majico z rokavicami na rokah v ring. Vse to; moje super počutje in občutek, da si morda komu dal malo zagona, tudi mene žene naprej. Močneje in hitreje. Let ne čutim. Ja, mam kakšno gubico al pa dve več. To dejansko so leta. Imam pa tudi več kondicije, moči in volje kot sem imel pri 30-ih. In to je top sh** občutek! 💪🏻 Pa da vidim, kje bom, ko pride številka 40 🤘🏻 Mejte se radi. Ne bit hejterji. Ker hejterji so švoh 😆

