"Kaj boste zdaj rekli na Slovence?!" #video

Na prvem poligonu v šovu Fittest Family sta se izkazali obe slovenski družini, bratje Jarc pa so poskrbeli tudi za najbolj ganljiv trenutek, ko so svoji mami pomagali do konca. Poglejte, kako je potekal izziv in zakaj je družina Jarc pustila trenerje odprtih ust ter si prislužila naziv "leteči Jarci".