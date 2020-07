Zvezdnik pri 89 letih pleše kot mladenič #video

V resničnostni potopisni oddaji Bolje pozno kot nikoli, ki jo na Planetu spremljamo ob sobotah in nedeljah ob 17. uri, se štiri hollywoodske legende, vse starejše od 70 let, zapletajo v številne vragolije in dokazujejo, da so leta resnično samo številka. Še posebno pa je navdušil najstarejši med njimi, ki je na plesišču še vedno eleganten kot nekdaj.

Igralca William Shatner in Henry Winkler ter nekdanja športnika Terry Bradshaw in George Foreman so se med raziskovanjem tujih držav v oddaji Bolje pozno kot nikoli (Better Late Than Never) izkazali za zelo živahne popotnike, ki jih leta ne ustavijo pri uganjanju norčij. Še posebno navdušuje najstarejši med njimi, danes 89-letni Shatner, ki pogosto preseneti tako s svojo energičnostjo kot z razgledanostjo.

Da se igralec, znan po vlogi kapitana Kirka in odvetnika Dannyja Cranea, obenem ne jemlje preveč resno, je dokazal tudi med obiskom Berlina, kjer je odplesal elegantni valček, na ples pa je prostodušno povabil kar Terryja Bradshawa:

Kako je lahko pri teh letih tako božanski?

Ples je očaral tudi oboževalce, eden med njimi se je tako v komentarju pod posnetkom vprašal, kako je lahko Shatner pri teh letih tako božanski, gledalci pa so navdušeni tudi nad Henryjem Winklerjem, ki v oddaji prav tako pogosto preseneti z razposajenim plesom.

Igralec, ki je zaslovel z vlogo Fonzija v Srečnih dnevih (Happy Days), rad izkoristi priložnost za gibanje, kolaž njegovih plesnih korakov pa lahko preverite v posnetku:

Oddaja Bolje pozno kot nikoli je na Planetu vsako soboto in nedeljo ob 17. uri.

