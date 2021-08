Zvezdnik obžaluje, da se mu ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre

Zvezdnik akcijskih filmov je pred igralsko kariero živel precej drugačno življenje. Bil je namreč vrhunski športnik, njegova disciplina pa so bili skoki v vodo. Leta 1990 je celo zastopal Anglijo na igrah Commonwealtha. Takrat je bil star 23 let in tekmoval v skokih z enega, treh in desetih metrov, vseeno pa z iger na Novi Zelandiji domov ni prinesel nobene medalje.

Nastop Jasona Stathama na igrah Commonwealtha si lahko pogledate v spodnjem videu:

Njegove sanje so bile uvrstitev na olimpijske igre, kar mu nikoli ni uspelo, čeprav se je potegoval tako za igre v Seulu leta 1988 in tiste v Barceloni leta 1992.

"Da nisem nikoli prišel na olimpijske igre, je še vedno nekoliko boleča točka. Začel sem prepozno. Verjetno to ni bilo zame. Moral bi se ukvarjati z drugim športom," je pred časom izjavil filmski zvezdnik, čeprav je v skokih v vodo dosegel nekaj vrhunskih rezultatov in svojo domovino zastopal tudi na velikih tekmovanjih.

Jason Statham v filmu Dirka smrti, ki si ga boste lahko ogledali na Planetu.

Zvezdnik je kljub temu lahko zadovoljen vsaj s svojo filmsko kariero, saj je nastopil v več filmskih uspešnicah. Na Planetu ga boste nocoj lahko videli v akcijskem trilerju Dirka smrti (Death Race).

