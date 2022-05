Zvezdnica zaradi vloge vsa v modricah

Športna komična drama Borba z družino (Fighting With My Family) je bila posneta po neverjetni resnični zgodbi zvezdnice rokoborbe WWE (World Wrestling Entertainment), ki je nastopala z umetniškim imenom Paige, in njeni družini. Idejo za film je dobil Dwayne Johnson, ki je med bivanjem v Veliki Britaniji spremljal dokumentarni film o odbiti družini rokoborcev in dobil zamisel, da bi to lahko bil dober celovečerec.

Dwayne Johnson v filmu Borba z družino

V filmu Borba z družino je Paige, katere pravo ime je Saraya-Jade Bevis, odigrala Florence Pugh, ki nas je navdušila v akcijskem filmu Črna vdova in bila za vlogo v Času deklištva nominirana za oskarja. Za vlogo je morala nadarjena igralka ne le trenirati in se izučiti v rokoborbi, ampak tudi povsem spremeniti svoj videz. Naravne svetle lase je pobarvala na črno, z debelo črno barvico so bile obrobljene tudi njene oči, njene ustnice pa je med snemanjem krasil uhan.

"Film te popelje čez vzpone in padce njene zgodbe, ki je pravi vrtiljak," je povedala Florence, ki je priznala, da jo je trening rokoborbe z resničnimi prvakinjami tega športa, vajenimi nastopanja v ringu in fizično zahtevnih borb, kar malce skrbel.

Florence Pugh kot Saraya in Jack Lowden kot njen brat Zak

Dwayne Johnson jo je učil, kako udariti

Čeprav je igralka vajena nastopanja pred občinstvom v gledališču, pa je nastopanje v ringu nekaj povsem drugačnega, zato ji je pri predstavi v ringu pred večtisočglavo množico ljudi na pomoč priskočil Dwayne Johnson. "Spominjam se, da sem stala v ringu in si mislila, o moj bog, Dwayne me uči, kako udariti. To je trenutek, ki ga lahko cenim do konca življenja," je dejala v smehu in še dodala, da je bila med snemanjem polna modric, a hvaležna, da jih ima.

Borba z družino (Fighting With My Family) govori o družini Bevis, v kateri se vsi profesionalno ukvarjajo z rokoborbo. Ko se Saraya z bratom Zakom prijavi na avdicijo za rokoborbo pri WWE, se v družini šele začnejo težave. Izbrana je namreč samo sestra, kar preseneti vso družino, najbolj pa brata Zaka, ki se ima za najboljšega rokoborca v družini. Saraya mora zdaj zapustiti družino in se sama spopasti z novim, neusmiljenim svetom tega borilnega športa.

Sarayina starša igrata Lena Headey in Nick Frost.

V filmu se pojavita tudi Dwayne Johnson in Vince Vaughn, družino Bevis pa poleg Florence Pugh igrajo še Lena Headey, Nick Frost in Jack Lowden.

Odlično športno komično dramo Borba z družino lahko na Planetu ujamete v soboto ob 21.15, ponovitev pa bo v nedeljo ob 14.45. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

