Znani igralec razburja z vlogo v kontroverznem filmu

Na Otoku se še niso pomirile strasti, ki jih je povzročila napoved izstopa Velike Britanije iz Evropske unije. Ta je Britance razklala na dva pola in odmevala tako v Veliki Britaniji kot drugod po svetu. Tamkajšnji prebivalci pa so zdaj znova razburjeni. Pretekli konec tedna je namreč televizijska mreža HBO izdala napovednik svojega novega filma z naslovom Brexit, v katerem glavno vlogo igra Benedict Cumberbatch.

V kontroverznem filmu uprizarja Dominica Cummingsa, ki je v oglasni kampanji za referendum o izstopu Velike Britanije iz EU odigral ključno vlogo na strani tistih, ki so podpirali izstop. Takrat so za tako imenovano kampanjo "Vote Leave" porabilo več kot tri milijone evrov, tarčne skupine pa so bili večinoma tisti, ki do takrat sploh niso nikoli volili in so jih oglaševalci dosegali prek družbenih omrežij.

In prav na družbenih omrežjih, večinoma na Twitterju, so mnogi izrazili zgražanje nad filmom, ki ga bo omenjena televizijska mreža premierno predvajala 19. januarja. "O moj Bog, mislil sem, da je film Brexit z Benedictom Cumberbatchem v glavni vlogi šala. Očitno se bo res zgodil???" je zapisal neki uporabnik, neki drugi tvit pa se je glasil: "Dragi HBO, neodgovorno je objaviti film o katastrofi, medtem ko smo še vedno sredi te katastrofe."

Tistih, ki so bili podobnega mnenja, je mnogo in svoje nestrinjanje s takšnim filmom so brez zadržkov izrazili na družbenih omrežjih. Znani igralec se za zdaj na novico o svoji vlogi v razvpitem filmu še ni odzval.

S filmom si je britanski igralec prislužil nominacijo za oskarja.