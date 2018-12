Benedict Cumberbatch na Planet prinaša Igro imitacije

V petek, 21. decembra, bo ob 20.00 na Planetu premierno na sporedu biografska drama Igra imitacije (The Imitation Game), v kateri Benedict Cumberbatch igra Alana Turinga, genialnega matematika, ki ga je britanska vojska med drugo svetovno vojno najela, da bi razvozlal sporočila nemškega šifrirnega stroja Enigma. Turing se je s pisano druščino strokovnjakov podal v napet boj s časom, a uspeh, ki ga je nazadnje dosegel, je moral ostati strogo varovana državna skrivnost. Njegovo delo je bistveno pripomoglo k skrajšanju druge svetovne vojne in rešilo številna življenja, stroj, ki ga je iznašel, pa velja za prototip sodobnega računalnika. Leta 1952 so Turinga aretirali in obsodili zaradi homoseksualnosti, dve leti kasneje je naredil samomor.

Oskar za scenarij in še sedem nominacij

V glavni vlogi je navdušil priznani britanski igralec Benedict Cumberbatch, ki si je s filmom prislužil tudi nominacijo za oskarja, zlati globus, bafto, nagrado igralskega ceha in številna druga priznanja, revija Time pa je Benedictovo igro postavila na prvo mesto med najbolje odigranimi vlogami leta 2014. V intervjujih je igralec sicer poudaril, da je bil odnos britanske vlade do Turinga resnično sramoten. Na svoj lik se je tako navezal, da med snemanjem čustvenih zaključnih prizorov ni mogel nehati jokati, sicer pa mu je pri učinkovitejši preobrazbi v Turinga pomagala tudi kopija matematikove proteze.

Poleg nominacije za glavno vlogo je imel film še sedem nominacij za oskarje, tudi za najboljši film in režijo, dobil pa ga je v kategoriji najboljšega prirejenega scenarija. Nominacijo za oskarja si je prislužila tudi stranska igralka Keira Knightley, v filmu, ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 8,0, pa igrata tudi Matthew Goode in Mark Strong.

Zgodovinska biografska drama bo premierno na slovenskih televizijah na sporedu v petek, 21. decembra, ob 20.00 na Planetu.

TV-premiero bomo sicer na Planetu videli tudi danes, 17. decembra, ko bo ob 22.30 na sporedu komedija Veliko leto (The Big Year) z Owenom Wilsonom, Jackom Blackom in Stevom Martinom. V soboto, 22. decembra, medtem ne zamudite izvirnega filma Mary Poppins z Julie Andrews, ki bo na sporedu ob 16.25, v nedeljo, 23. decembra, pa bo ob 20. uri na sporedu animirana uspešnica Rio, ob 22.00 sledi še akcijski film Umri pokončno 4 (Live Free Die Hard).

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.