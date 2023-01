Zvezdnik je izvedel, da je potomec Pokahontas, pa tudi lastnikov sužnjev

Edward Norton, zvezdnik filma Klub golih pesti, ki ga lahko trenutno gledamo v novi Netflixovi uspešnici Glass Onion (Nož v hrbet 2), je v televizijskem raziskovanju svojih korenin izvedel, da je med njegovimi predniki tudi ameriška staroselska princesa Pokahontas.

53-letni Norton se je iskanja prednikov lotil v priljubljeni ameriški TV-oddaji Finding Your Roots, v kateri slavni gosti brskajo po preteklosti svoje družine. Norton je tako v družbi zgodovinarja Henryja Louisa Gatesa ml. ugotovil, da je njegova daljna prababica staroselska princesa, ki se je leta 1614 poročila z lastnikom plantaže tobaka v Virginiji.

Igralec Edward Norton je odkril, da je med njegovimi predniki tudi ameriška staroselska princesa Pocahontas. Foto: Guliverimage

Odkritje ga je nemalo presenetilo. "Ob tem ugotoviš, kako majhen delček človeške zgodovine si," je dejal.

Med brskanjem po zgodovini svoje družine pa je naletel tudi na neprijetne podatke, denimo na tega, da so bili med njegovimi predniki tudi lastniki sužnjev. "To so neprijetne stvari in prav je, da ti je ob tem neprijetno," je izjavil Norton, "ob tem bi moralo biti vsem neprijetno."

Podobno neprijetno preteklost ima sicer družina še enega znanega igralca, britanskega zvezdnika Benedicta Cumberbatcha. Njegov prednik Abraham Cumberbatch je bil v 18. stoletju lastnik plantaže sladkornega trsa na Barbadosu, kjer je imel okoli 300 sužnjev.

Lastniki sužnjev so bili tudi v družini igralca Benedicta Cumberbatcha. Foto: Guliverimage

Benedict Cumberbatch je sicer v preteklosti že večkrat odkrito spregovoril o sporni zgodovini svoje družine, med drugim tudi o tem, da mu je mama svetovala, naj kot igralec uporablja drug priimek, češ da bi ga lahko kdo preganjal za plačilo odškodnine. "Imam prijatelje, ki se ukvarjajo z raziskovanjem te rane v zgodovini človeštva," je povedal v intervjuju leta 2007, "vprašanje pa je, kako daleč bi bilo treba iti s kesanjem in pokoro. Jaz s tem trpljenjem nisem profitiral."

