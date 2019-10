Premiera meseca je Doktor Strange

Doktor Strange (Doctor Strange) je uspešnica studia Marvel, v kateri spoznamo svetovno znanega nevrokirurga dr. Stephena Strangea, katerega življenje se po prometni nesreči postavi na glavo, saj ne more več uporabljati svojega neprecenljivega orodja – svojih rok. Ker mu zahodna medicina ne more pomagati, se zateče k zdravilcem v skrivnostni enklavi v oddaljenem Nepalu. Tam hitro spozna, da ne gre le za zdravilsko središče, ampak tudi za prvo bojno črto v boju proti nevidnim mračnim silam, ki skušajo uničiti stvarnost. Oborožen z novimi čarobnimi močmi se Strange kmalu znajde pred odločitvijo, ali naj se vrne v nekdanje življenje obilja in veljave, ali pa ostane in brani svet kot eden najvplivnejših čarodejev, kar jih je bilo.

V filmu Doktor Strange ima opazno vlogo tudi Tilda Swinton

Fantazijski akcijski film ima na spletni strani IMDb oceno 7,5, nominiran pa je bil tudi za oskarja (v kategoriji posebnih učinkov). Poleg izvrstnega Benedicta Cumberbatcha v filmu igrajo tudi Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton in Chiwetel Ejiofor. Doktor Strange je eden najuspešnejših filmov studia Marvel, ki je navdušil tako občinstvo kot kritike, drugi del pa bo v kinematografe prišel leta 2021.

Doktor Strange vas na nevarno, skrivnostno in osupljivo potovanje vabi v nedeljo, 27. oktobra, ob 20. uri na Planetu.

Filmska poslastica se sicer obeta tudi v petek, 25. oktobra, ko bo ob 20. uri na sporedu komična drama Skozi čas (About Time) z Rachel McAdams, Domhnallom Gleesonom in Billom Nighyjem. Gre za zgodbo o mladeniču, ki lahko potuje skozi čas in si skuša tako zagotoviti popolno življenje, kar pa je težje, kot si misli. Film je režiral Richard Curtis, znan po režiji uspešnic Pravzaprav ljubezen in Rock'n'Roll pirati, hkrati pa je tudi avtor scenarija za Notting Hill in Dnevnik Bridget Jones. Simpatična drama ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,8.

Elizabeta: Zlata doba

V soboto, 26. oktobra, bo medtem ob 22.10 za filmske sladokusce ob poskrbela zgodovinska drama Elizabeta: Zlata doba (Elizabeth: The Golden Age), v kateri naslovno vlogo znova igra vrhunska Cate Blanchett, ki si je prislužila tudi nominacijo za oskarja. Film je sicer oskarja dobil v kategoriji najboljše kostumografije, nominiran pa je bil tudi za več baft, nagrado igralskega ceha in zlati globus.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.