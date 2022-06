To je igralca pretreslo dan pred snemanjem filma

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.50 ogledali biografsko dramo Peta veja oblasti (The Fifth Estate), ki je bila posneta po resničnih dogodkih, v glavni vlogi pa bo zaigral Benedict Cumberbatch. Ta bo nastopil v vlogi Jauliana Assangea, ki je Benedicta že pred začetkom snemanja prestrašil z vsebino poslanega pisma.

Film Peta veja oblasti (The Fifth Estate) predstavlja zgodbo o Julianu Assangeu, ustanovitelju multinacionalne medijske organizacije WikiLeaks in njene knjižnice, ki objavlja tajne in množicam nedostopne dokumente, s tem pa razkriva prevare in korupcijo oblasti. V vlogi Assangea bo v biografski drami nastopil Bernard Cumberbatch, ki je med zadnjim pomerjanjem lasulj pred snemanjem prejel pismo Juliana Assangea.

Bill Condon in Benedict Cumberbatch Foto: IMDb Julian Assange je v pismu sicer pohvalil uprizoritev igralca Benedicta Cumberbatcha, prav tako njegovo delo, napisanemu pa dodal svoje dvome, saj je opazil, da velik del scenarija temelji na vsebini dveh knjig, ki sta ju napisala novinarja. Assange je namreč menil, da je vpliv teh dveh knjig nanj in na njegovo življenje ter podjetje negativen. Benedict Cumberbatch je o tem priznal: "To me je povsem pretreslo." Dodal je: "Svoje mnenje je sicer izrazil vljudno in nenasilno, vseeno pa je po mojem mnenju pretiraval s tem, kako naj bi film vplival nanj in na njegovo podobo."

Glavni igralec filma je poudaril, da se je že prej zavedal izzivov, ki jih bo prinesla upodobitev resnične osebe, ob tem pa dejal: "Želim si, da bi Julian v moji igri prepoznal uravnoteženost svojega značaja. V mojem liku bi namreč moral prepoznati svojo potrebo po nadziranju, svojo občasno nepremišljenost in pa seveda izjemno inteligentnost, natančnost in briljantnost."

Benedict je nato pojasnil, da je bila podoba Juliana Assangea v javnosti omadeževana že prej, predvsem zaradi člankov, ki so jih objavljali v tabloidih. Pri tem je poudaril, da se v filmski zgodbi teh kočljivih tem niso niti malo dotaknili, saj film predvsem slavi vse Assangeeve dosežke in uspehe.

