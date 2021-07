Zaradi tega prizora je imel igralec posledice še mesece po koncu snemanja

Eden najbolj zabavnih prizorov v filmu je ta, ko igralec Paul Giamatti v vlogi Martyja Wolfa v kopalkah pleše na glasbo skupine Duran Duran, nato pa skoči v bazen, poln modre vode. Tej so namreč dodali barvilo, zato se je igralčeva koža obarvala modro.

"Spomnim se, da voda na posnetku ni bila dovolj modra, zato smo morali uporabiti računalniško grafiko, čeprav to takrat še ni bilo tako običajno. Pred snemanjem prizora sem Paula Giamattija vprašal, ali potrebuje kakšna navodila. Odvrnil je, da bo kar poizkusil, nato pa povedal, ali mu je všeč," je povedal režiser, ki je bil nad to igralčevo izvedbo več kot navdušen.

V filmu v glavnih vlogah nastopata še Frankie Muniz in Amanda Bynes.

V nadaljevanju prizora je bila igralčeva koža modre barve, za kar pa niso uporabili posebnih učinkov, ampak so za to poskrbeli v maski. "Na stolu za ličenje je zaradi tega preživel tri ure na dan, poleg tega je bilo to zanj precej neprijetno, ker ga je zelo srbelo. Ne predstavljam si, da bi danes to počeli na takšen način. Paul je res bil pravi borec," je razkril režiser Shawn Levy.

Za modro barvilo so uporabili barvo za tetovaže, ki so jo nanesli na njegovo telo. Igralec je povedal, da je bil nanos barve precej enostaven, veliko težje pa jo je bilo odstraniti. Zlasti na stopalih, zato so ta ostala modra še nekaj mesecev po koncu snemanja filma.

