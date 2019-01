Za koga se zadnji del napete turške sage ne bo končal srečno?

Nocoj se po več mesecih končuje napeta turška telenovela Ne izpusti me, v kateri smo spremljali usodo lepe in dobrosrčne Nur ter postavnega, a arogantnega poslovneža Yigita. Bosta po vseh vzponih in padcih vendarle dočakala srečen konec? Za nekoga se namreč vse spletke ne bodo dobro končale.

Bomo tudi tokrat priča srečnemu koncu? Bodo vsi tisti liki, ki naj bi pristali skupaj, res prebrodili vse prepreke in živeli srečno do konca svojih dni, medtem ko bodo zlobneži dobili svoje? Ali nas kot že v številnih drugih nadaljevankah čaka konec, ki bo pustil grenak priokus, saj ljubezen ne bo prevladala nad zlim?

To boste videli že nocoj ob 19. uri, ko bo na Planetu na sporedu zadnji del napete turške serije Ne izpusti me. Tisti, ki zgodbo lepe Nur in postavnega Yigita spremljate že ves čas, veste, da se spopadata s številnimi težavami in spletkami, pa tudi usode drugih likov, kot sta Nurina sestrična Elmas in bratranec Emin, ostajajo vse do zadnjega neznane.

Bosta Nur in Yigit dočakala srečen konec? Foto: Planet TV

V zadnjem delu obupani Emin končno zbere pogum in prizna ljubezen Yagmur, ki pa ni pripravljena kar takoj popustiti in sprejeti njegovega opravičila. Namesto reševanja svoje zveze začneta reševati Nurino in Yigitovo. Yigitov brat Cahit spozna, kako veliko napako je storil, ko je zaupal spletkarski ženi Nazan, in to skuša nemudoma popraviti. A trdosrčna Aytul je odločena še zadnjič udariti. Tokrat z vso silo, ta nepričakovani povratni udarec pa je za nekoga usoden.

Več pa izveste že nocoj ob 19. uri na Planetu, ko bo serija Ne izpusti me doživela svoj epilog.