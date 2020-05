Z Iron Manom ni šale – eden od igralcev se je bal priti na snemanje, drugi se je skoraj poškodoval

Produkcijska družba se je za snemanje filma odločila na podlagi mnenja otrok.

Produkcijska družba Marvel Studios se poleg snemanja filmov ukvarja tudi s prodajo igrač in drugih izdelkov, vezanih na glavnega junaka filma, ki ga snemajo. V prvotnem načrtu je studio najprej želel posneti film o Stotniku Ameriki, nato pa so dobili materialne pravice tako za snemanje filma o Iron Manu kot filma o Hulku. Vse tri junake so predstavili ciljni skupini otrok in jih prosili, naj jim povedo, kateri jim je najljubši. V priljubljenosti je zmagal Iron Man, ki so ga zato tudi prvega posneli.

Iron Man.

Glavna igralca sta na snemanju testirala meje svojih zmogljivosti.

Terrence Howard je v enem izmed intervjujev razkril, da se je na snemanju skoraj poškodoval, ker ni mogel skriti svoje tekmovalnosti. "Sam tehtam kakšnih 25 kilogramov več kot Robert Downey Jr. Med snemanjem sem telovadil z utežmi in dvigoval 102 kilograma. No, Robert je seveda prišel zraven in dvigoval 106 kilogramov. Ni mi preostalo drugega, kot da sem povečal težo uteži na 111 kilogramov in jih z velikim naporom le dvignil. Tekmovalnost me je s tem skoraj stala poškodbe rame," je priznal Terrence.

Robert Downey Jr. in Terrence Howard v prizoru iz filma.

Večino filma so posneli z improvizacijo.

Predvsem Robert Downey Jr. je zelo podpiral idejo vnašanja komičnih prizorov v dramo superheroja. Režiser Jon Favreau je to odobraval, Downeyjev soigralec Jeff Bridges pa ne ravno. Robert in Jon sta začela organizirati snemanje improviziranih prizorov pred snemanjem dejansko napisanega scenarija, nad čimer Jeff ni bil navdušen.

"Mene je bilo teh improvizacij dejansko strah. Rad prihajam na snemanje pripravljen, rad točno vem celoten potek snemanja vnaprej. Ko sem ugotovil, da bo za vse najbolje, da se s tem sprijaznim in se neham pritoževati, se je vse odvilo super. Strah je izginil, posneli pa smo krasen film," je priznal igralec.

Akcijski film Iron Man si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 20. uri.

