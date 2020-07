Brad Pitt se je preizkusil v vlogi vremenarja #video

Brada Pitta si boste nocoj lahko ogledali v filmu, ki opisuje resnično skupino ljudi (imena so v filmu spremenili), ki so sprva opazovali ameriško, nato pa svetovno krizo in ju izkoristili. Finančni analitiki so vse pozorno opazovali in nato stavili proti bančnemu trgu. Drzno, a resnično. Zgodba je posneta po knjižni uspešnici novinarja Michaela Lewisa, ki je napisal kar nekaj knjižnih uspešnic, dve pa sta pristali tudi na velikih platnih.

Foto: IMDb

Brad Pitt kot napovedovalec vremena

Med producenti filma Velika poteza je tudi Brad Pitt, ki v njem tudi zaigra. Igralec pa se v različnih vlogah rad preizkusi tudi takrat, ko ne tečejo kamere. Tokrat se je malo v šali, malo zares preizkusil v vlogi napovedovalca vremena. Pokukal je skozi okno, pod videom pa zapisal: "Mogoče pa biti vremenar vendarle ni tako težko."

Batman brez maske

Zvezdnik pa ni edini oskarjevec v filmu, v njem nastopijo kar štirje. Med njimi tudi Christian Bale, ki je javnosti najbolj znan po vlogi Batmana. Ta nosi posebno opravo in masko, ironično pa v času epidemije Bale opozarja na pomen nošenja maske in želi ozaveščati ljudi. Meni, da je deskanje edino opravilo, med katerim ne potrebujemo maske.

Z oskarjem nagrajeno filmsko uspešnico Velika poteza si lahko ogledate NOCOJ ob 21. uri na Planetu 2.

