Vlogo, ki mu je prinesla oskarja, je speljal drugemu zvezdniku #foto

V soboto ob 22.10 si boste na Planet 2 lahko ogledali filmsko uspešnico Quentina Tarantina Neslavne barabe (Inglorious Basterds), ki je oskarja prinesla avstrijskemu igralcu Christophu Waltzu. Lahko bi se zgodilo, da bi to vlogo namesto njega odigral drug filmski zvezdnik.

Leonardo DiCaprio je bil prva izbira režiserja in scenarista filma Quentina Tarantina za polkovnika Hansa Lande, a si je kasneje premislil in se odločil, da mora to vlogo odigrati nemško govoreči igralec. DiCapriu se je kasneje odkupil z vlogo v svojem naslednjem filmu Django brez okovov.

Sicer pa je Quentin Tarantino pred snemanjem filma celo razmišljal o tem, da bi snemanje filma opustil. Po prvih avdicijah za vlogo Hansa Lande je bil namreč prepričan, da je napisal vlogo, ki je ni mogoče odigrati. Ko se je avdicije udeležil Christoph Waltz, pa sta se Tarantino in producent Lawrence Bender takoj strinjala, da sta našla popolnega igralca za to vlogo.

Christoph Waltz kot polkovnik Hans Landa Foto: IMDb

In Waltz je upravičil njuna pričakovanja. Po njegovi zaslugi to postal prvi Tarantinov film, ki je prejel oskarja za igralske dosežke. Christoph Waltz je dobil oskarja za najboljšega moškega stranskega igralca. V naslednjem Tarantinovem filmu Django brez okovov je uspeh ponovil in se spet okitil s prestižno filmsko nagrado.

Zelo zanimivo je tudi, da je Christoph Waltz tako suvereno odigral vloga zloglasnega in neusmiljenega lovca na Jude, čeprav ima v resničnem življenju sina, ki je rabin.

