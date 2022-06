To je razlog, da so morali snemanje tega filma zamakniti

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko premierno ogledali dramo z naslovom Kursk: Prekletstvo globine (Kursk), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Colin Firth, Lea Seydoux in Matthias Schoenaerts. Drama je posneta po resničnih dogodkih, kar je tudi razlog za to, da je bil režiser primoran zamakniti začetek njenega snemanja.

Zgodba filma Kursk: Prekletstvo globine (Kursk) je povzeta po resnični zgodbi, saj se dotika potopa ruske podmornice v Barentsovem morju po izbruhu dveh eksplozij leta 2000. Podmornico sta na dno Barentsovega morja spravili dve eksploziji v razmiku dveh minut. Eksplozija je takoj ubila 95 članov posadke, medtem ko jih je 23 preživelo in se zateklo v predel krme, kjer so preživeli še nadaljnjih osem ur.

Film je režiral Thomas Vinterberg, scenarij pa je napisal Robert Rodat na podlagi knjige avtorja Roberta Moora A Time to Die. Glavni igralci v filmu so Lea Seydoux, Colin Firth in Matthias Schoenaerts. Zadnji je v enem izmed intervjujev razkril, da se mu je zdel Thomas Vinterberg prava izbira za režiserja takšnega filma, saj ne glede na raznolikost žanrov njegovih filmov vedno izpostavi zgodbo ljudi, ki v njem nastopajo: "Tako predstavi celotno zgodbo in obenem poudari like, ki v filmu nastopajo."

Matthias Schoenaerts v prizoru iz filma Kursk: Prekletstvo globine. Foto: IMDb Matthias je nato razkril še, kako se mu je uspelo vživeti v lik: "Ozavestiti sem moral, da je bila njegova želja po preživetju večja od tega, da bi sprejel dejstvo, da ga čaka smrt. To dokazuje neverjetno moč vsakega člana posadke, ki jo ohranjajo čez celoten čas, zlasti zato ker bi se radi vrnili k svoji družini." Matthias je bil tudi tisti, ki je scenarij za film prinesel režiserju Thomas Vinterbergerju z željo, da bi ga on režiral.

Thomas je priznal, da je bil nad zgodbo navdušen, predvsem pa ga je fasciniralo to, kako pogumni so bili ljudje na tej podmornici, še bolj pa ga je pritegnila naslednja dilema: ali naj sprejmejo tujo pomoč in pri tem tvegajo razkritje državnih skrivnosti ter izgubo življenj članov posadke ali ne? Thomas je obenem razkril, da so jim pri ustvarjanju resničnega vzdušja v filmu pomagali tudi ruski svetovalci, ki jim je bila tema bližja. "Brez njih bi tavali v temi, saj je bilo to zame povsem neznano področje," je priznal režiser.

Glede na to, da se filmska zgodba dotika posebnega dogodka v zgodovini Rusije, ne preseneča dejstvo, da so morali njegovo snemanje tudi zamakniti. Ruskim oblastem so namreč poslali prošnjo za snemanje tega filma, na odgovor pa so čakali precej dlje, kot so pričakovali. Rusko obrambno ministrstvo si je za odgovor na njihovo prošnjo vzelo precej več časa, kot bi bilo potrebno. Z zamikom je odobritev le prispela in lahko so začeli snemanje. Kako jim je uspelo upodobiti ta pomemben dogodek iz ruske zgodovine? Odgovor vam prinaša ogled filma Kursk: Prekletstvo globine (Kursk), ki bo na Planetu premierno predvajan nocoj ob 19.45!

Dramo Kursk: Preketstvo globine (Kursk) si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 19.45.

