To je razlog, da igralka včasih božič praznuje kar vse leto!

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21. uri ogledali romantično komedijo Devet življenj božiča (The Nine Lives of Christmas). V njej bodo zaigrali Brandon Routh, Kimberley Sustad, Stephanie Bennett in Chelsea Hobbs, pohvali pa se lahko z IMDb-oceno 7,1. Kimberley Sustad je v intervjuju razkrila, zakaj kakšno leto božič praznuje vse leto.

Božična komedija Devet življenj božiča govori o mačku, ki kroji usodo dveh oseb. Marla (Kimberly Sustad) je študentka veterinarstva. Prepričana je, da bo, ko bo končala študij, srečala ljubezen svojega življenja. Na drugi strani mesta živi Zachary (Brandon Routh), čeden gasilec in cinik, ki je prepričan, da se nikoli ne bo zaljubil in poročil. V zgodbi pa se pojavi tudi maček Ambrose, ki se odloči dom poiskati pri Zacharyju. In od takrat nič več ni tako, kot je bilo.

Brandon Routh in Kimberley Sustad. Foto: IMDb Kimberly Sustad je igralka, ki je v svoji igralski karieri pogosto nastopala v božičnih filmih medijskega podjetja Hallmark, romantična komedija Devet življenj božiča (The Nine Lives of Christmas) pa predstavlja njen prvenec. Na vprašanje, kaj jo je pri podjetju navdušilo, da je z njim večkrat ponovila sodelovanje, je igralka odvrnila:

"Po izidu Devet življenj božiča, ki je požel velik uspeh, sem tudi pri sebi doma uvidela, da gre za filme, ki povežejo družine, saj vsak njihov ogled predstavlja druženje. Tako sem začela verjeti v to, kar Hallmark počne, obenem pa so se izkazali za krasne sodelavce. Z menoj so vedno ravnali zelo lepo, kakor da bi bili družina. V svojih filmih najemajo iste igralce, zato jih lahko dobro spoznaš in se z njimi zbližaš. To delo se mi zato zdi edinstveno in zabavno!"

Pojasnila pa je tudi, zakaj je postalo pri njej stalnica, da božič praznuje večkrat v letu: "Od izida filma Devet življenj božiča imam to srečo, da s Hallmarkom posnamem božični film vsako leto. Posledično se moje praznovanje božiča tako vedno začne že poleti, ko običajno snemamo, in ponovi pozimi. Kadarkoli pa sem sama pisala scenarij, sem božič praznovala vse leto – med pisanjem, snemanjem in seveda decembra."

