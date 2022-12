Igralka razkrila: Sem alfa ženska, ki ne mara, da jo vodijo drugi!

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21. uri ogledali romantično dramo Božična skrivnost (The Spirit of Christmas). V njej bo v glavni vlogi poleg Thomasa Beaudoina nastopila Jen Lilley, ki je v intervjuju z Liso Steinberg spregovorila o svoji vlogi v tej romantični drami in razkrila, kaj ji je med snemanjem povzročalo največ preglavic.

Romantična drama z naslovom Božična skrivnost (The Spirit of Christmas) se osredotoča na ambiciozno odvetnico Kate (Jen Lilley), ki jo 12 dni pred božičem pošljejo v Vermont, ker mora posredovati pri prodaji zgodovinskega gostišča Hollygrove. Po prihodu izve, da je cenilec pobegnil, ko je domnevno videl duha. Trmasta Kate se odloči ostati v krčmi, kjer spozna Daniela (Thomas Beaudoin), ki je skrivnostno izginil pred 95 leti in se od takrat za vsake božične praznike vrne v svet živih. Kate se odloči, da mu bo pomagala razkriti resnico o njegovem izginotju.

Po besedah Jen Lilley gre za klasičen romantični božični film z malo ostrine, skrivnosti in fantastičnim domišljijskim elementom. V njej igra v vlogi Kate Jordan, ki jo je opisala takole: "Gre za drzno odvetnico, ki je mlada bojevnica in v resnici ne verjame v ljubezen. Rada ima ljudi, vendar ne verjame v ljubezen, saj so se njeni starši ločili, ko je bila mlada, in ne verjame, da obstaja ena oseba za vse. Res je poročena s svojo službo."

Kaj pa je igralko prepričalo, da je sprejela ponujeno vlogo? "Scenarij mi je bil preprosto všeč! Všeč mi je bilo, da je bila glavna ženska. Velikokrat imajo glavne ženske vloge značaj, ki ni prijazen do drugih deklet, kar se meni osebno ne zdi prav. Kate je zelo ženstvena in ne poskuša biti moški, vseeno pa je močna. Večina scenarijev sledi formuli in več scenarijev kot preberete, večja je verjetnost, da boste lahko napovedali, kaj sledi. Ta zgodba pa je imela dva preobrata, ki ju nisem pričakovala! Ta element presenečenja je bil ključen, seveda pa se mi je tudi zgodba zdela zelo očarljiva."

Jen Lilley in Thomas Beaudoin Foto: Rotten Tomatoes Ne glede na to, da je zelo navdušena nad filmom, pa jo zelo skrbi, kako bodo gledalci sprejeli prizor, v katerem s soigralcem plešeta valček. "Tega sva se morala naučiti med snemanjem, saj nihče od naju ni znal plesati tega plesa, ker nisva nikoli obiskovala plesnega tečaja. Valček sicer ni težak, ga je pa težko plesati pred kamero, kjer je vsak tvoj gib določen vnaprej, in da je to videti naravno," je pojasnjevala Jen, v nadaljevanju pa razkrila:

"Vsak večer sva povečerjala, spila nekaj kozarcev vina, si izrisala svoje gibe po tleh in plesala. Pri tem sva se smejala in stopala drug drugemu na prste. Res me zanima, kako se bo to videlo na kameri, saj se je v naju zabilo tudi veliko statistov, ki bi sicer morali plesati v ozadju. Res upam, da bo naš trud na kameri poplačan."

V nadaljevanju je igralka pojasnila tudi, zakaj se je valčka tako težko naučila: "Sem alfa ženska, ki resnično ne mara, da jo vodijo drugi. Vedno si želim biti vodja jaz. Med odraščanjem sem trenirala balet in pri tem sem blestela. Pri plesu v paru pa sem bila vedno zanič."

