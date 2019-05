Takšna bi bila Julia Roberts, če bi pridobila nekaj kilogramov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto, 4. maja, se lahko na Planetu sprostite ob romantični komediji Ameriška ljubljenca (America's Sweethearts), ki je nekakšna satira ameriškega zvezdniškega življenja. Lahko bi rekli, da je ameriška ljubljenka prav Julia Roberts, a čeprav so ji ponudili glavno vlogo v filmu, jo je zavrnila in raje izbrala stransko. Preberite 10 zanimivosti o filmu, ki je doživel velik uspeh pri občinstvu!

V satiričnem filmu Ameriška ljubljenca je Kiki Harrison (Julia Roberts) požrtvovalna osebna asistentka prelepe, vase zagledane megazvezdnice Gwen Harrison (Catherine Zeta-Jones). Čisto po naključju je tudi njena sestra. V življenju s slavno sestro nerodni in nesamozavestni Kiki ni bilo nikoli postlano z rožicami, še bolj pa se bo zapletlo, ker privoli, da bo pomagala Gwen in njenemu odtujenemu možu Eddieju Thomasu (John Cusack) združiti moči za zadnji javni nastop pri promociji njunega zadnjega skupnega filma.

1. Glavno vlogo v filmu so najprej ponudili Julii Roberts, a jo je ta zavrnila, saj se ji je zdela vloga asistentke in mlajše sestre veliko bolj zanimiva. Eddieja bi moral medtem odigrati Robert Downey Jr., vendar je ta ravno v tistem obdobju večkrat prišel v navzkriž z zakonom, zato so producenti raje izbrali bolj zanesljivega Johna Cusacka.

2. V Ameriških ljubljencih vidimo tudi debelejšo različico Julie Roberts, za katero njena sestra, ki jo igra Catherine Zeta-Jones, pripomni, da je "bila takrat, ko je bila debela, veliko bolj zabavna". Julia se za vlogo seveda ni zredila, ampak so za močnejši videz poskrbeli mojstri maske.

3. Scenarij za film sta napisala Peter Tolan in Billy Crystal, ki si je v glavni vlogi Eddieja predstavljal sebe. A režiser Joe Roth ga je prepričal, da je raje prevzel vlogo predstavnika za stik z mediji, saj se mu je zdel Billy malce prestar za glavno vlogo.

Julia Roberts in Catherine Zeta-Jones kot sestri v Ameriških ljubljencih.

4. Julia Roberts je dve leti starejša od Catherine Zeta-Jones. V filmu sicer namignejo, da je Kiki, ki jo igra Julia, mlajša sestra.

5. V Ameriških ljubljencih igrajo kar štirje oskarjevci (Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts, Alan Arkin in Christopher Walken) ter en nominiranec za oskarja (Stanley Tucci).

6. Alan Arkin je v tem filmu že drugič odigral Cusackovega psihologa. Prvič se je to zgodilo v črni komediji Plačanec (Grosse Pointe Blank) leta 1997. V Plačancu je sicer igral tudi Hank Azaria, ki v Ameriških ljubljencih igra igralca Hectorja Gorgonzolasa.

7. Igralce iz Ameriških ljubljencev združuje tudi serija Prijatelji, tako Julia Roberts kot Billy Crystal in Hank Azaria so namreč odigrali epizodne vloge v Prijateljih, vendar se nikoli niso pojavili v skupnih prizorih.

Catherine Zeta-Jones in John Cusack kot odtujena zakonca v Ameriških ljubljencih

8. Film je bil presenetljiva uspešnica. Čeprav filmski kritiki niso navdušeni nad njim, pa je očaral gledalce in v koncu tedna ob premieri zaslužil več kot 30 milijonov dolarjev, prehitelo ga je le nadaljevanje Jurskega parka. Proračun Ameriških ljubljencev je bil sicer 46 milijonov dolarjev, film pa je s predvajanjem po svetu zaslužil skoraj dobrih 138 milijonov dolarjev.

9. To je že drugi film, v katerem lik, ki ga igra John Cusack, razglasi, da je Hladnokrvni Luke (Cool Hand Luke) njegov najljubši film. To namreč pove tako v Igri usode (Serendipity) kot v Ameriških ljubljencih, kjer se pojavijo novice, da bi lahko morda posneli predelavo filma.

10. V filmu ima svojo vlogo tudi pes, ki poskrbi za kar nekaj smešnih prizorov. Čeprav gledalci vidimo le enega psa, so vlogo v resnici odigirali štirje skrbno trenirani dobermani.

Ameriška ljubljenca (America's Sweethearts) si lahko ogledate v soboto, 4. maja, ob 20. uri. Ob 22.05 sledi še kultni film Davida Lyncha Divji v srcu (Wild At Heart).

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.