Ta filmski prizor je bil za zvezdnici prva nočna mora

Snemanje prizora divjanja z avtomobilom je bilo prava nočna mora za igralki Islo Fisher in Gal Gadot. Prva je namreč med snemanjem filma še dojila in adrenalinski prizori nanjo niso najbolje vplivali, druga pa se je morala zelo truditi, da ne bi bruhala.

Avstralsko igralko Islo Fisher je snemanje omenjenega prizora spominjalo na družinske počitnice. "Mleko mi je uhajalo, jokala sem in kričala, ker me je bilo tako strah. Jon je vozil tako hitro, da je Gal skoraj bruhala v avtu, Zach Galifianakis je bil klavstrofobičen, Jon Hamm pa je bil kot oče in je vpil na nas, naj utihnemo."

Tudi Gal Gadot je priznala, da se je le s težavo zadrževala: "Samo dihala sem in poskušala ostati zbrana."

Prizor iz filma:

Igralki morda nista uživali v prizoru dirkanja z avtomobili, jima pa je bil nekoliko bolj všeč prizor, v katerem sta se morali poljubiti. "Možu sem takrat rekla, da tisti dan ne sme priti na snemalno prizorišče. Dekle pač mora narediti, kar mora narediti," se je pošalila Isla, Gal pa je razkrila, da sta kar nekaj časa vložili v priprave na prizor: "Vaja dela mojstra," je dejala v smehu.

