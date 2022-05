Ta film so z iPhonom posneli v samo 10 dneh!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.15 premierno ogledali grozljivo dramo z naslovom Nespametno (Unsane). V njej bosta v glavnih vlogah nastopila Joshua Leonard in Claire Foy. Glavna igralka je v enem izmed intervjujev razkrila, da je bil film posnet v samo 10 dneh, večinoma kar z iPhonom.

Grozljivo dramo Nespametno (Unsane), ki si jo boste nocoj lahko premierno ogledali na Planetu, je režiral Steven Soderbergh, ne gre pa za ravno običajen film. Posnet je bil namreč samo v 10 dneh, in to večinoma kar z iPhonom. Glavna igralka Claire Foy je sicer zatrdila, da neobičajne snemalne metode, ki jih je uporabil režiser, dajejo filmu posebno prednost.

"Kamera je kamera. Med snemanjem mi je bilo predvsem všeč to, da je bil Steven vedno prisoten. Njegovo neprestano sodelovanje mi je dalo občutek, da res vse zvesto spremlja in da je tako tudi sam velik del filmske zgodbe, ki jo bodo gledalci lahko videli na zaslonih. Takšne vneme pri režiserjih še nisem doživela. Bilo je skoraj neverjetno!" je razkrila glavna igralka.

Film so posneli z iPhonom v samo 10 dneh. Foto: IMDb

V filmu Nespametno (Unsane) sicer lahko spremljate mlado žensko (Claire Foy), ta poskuša pobegniti od moškega, ki jo je zasledoval zadnji dve leti. Neprostovoljno jo zaprejo v psihiatrično bolnišnico, kjer jo soočijo z njenim največjim strahom. Ona pa ni prepričana, ali je vse skupaj resnično ali ne.

Claire je razkrila, da so film posneli v samo 10 dneh, dodala pa: "Režiser je imel ogromno svobode pri izbiri vsebine snemanja. Kamero je lahko postavil skoraj kamorkoli, spreminjal je kadre in tako poskušal zajeti čim več različnih perspektiv, saj se je odločil, da bo šele pri montaži izbiral najboljše posnetke."

Glavna igralka je nato pojasnila, da je Steven Soderbergh neprestano eksperimentiral, vseeno pa so film posneli kronološko. "To je preprosto delovalo. Naše snemanje je imelo ritem in zagon, ki je deloval zelo sveže, zame rahlo nenavadno, ampak vseeno polno življenja," je še pojasnila Claire.

V zadnjem delu intervjuja je Claire Foy razkrila, da je bil glavni cilj vseh sodelujočih pri nastajanju filma to, da se naučijo nečesa novega. Razkrila je, da je režiser ob začetku snemanja dejal, da se želi vrniti k osnovam in se obenem česa naučiti. Glavna igralka je bila iskrena: natanko to mu je tudi uspelo."

