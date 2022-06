Staranje ne prizanaša niti največjim zvezdnikom

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 ogledali kriminalko z naslovom Hotel Artemis. V njej bo v glavni vlogi nastopila Jodie Foster, ki so jo v filmu postarali v 70-letno žensko. Zvezdnica je imela na snemanju sicer 55 let, v enem izmed intervjujev pa je priznala, da ji staranje prinaša več slabosti kot prednosti.

Jodie Foster, dvakratna prejemnica oskarja, je pred sodelovanjem v filmu delovala predvsem na področju režije. V filmu Hotel Artemis pa se je ponovno vrnila na igralska pota. V vlogi medicinske sestre rešuje življenja ranjenih kriminalcev v bolnišnici, ki bolj spominja na hotel. Jodie Foster je v enem izmed intervjujev razkrila, kaj pri tem filmu jo je tako pritegnilo, da je ponovno začela igrati:

"Pred leti sem sprejela odločitev, da bom filme večinoma režirala, igrala pa samo v tistih, katerih vsebina mi bo res prirasla k srcu. Iskala sem predvsem vloge, v katerih bi se lahko fizično povsem preobrazila, ker bi bilo to nekaj neobičajnega zame. Našla sem film Hotel Artemis, ki je imel sprva skrivnosten scenarij, nato pa še ekipo, ki si je želela ustvariti nekaj originalnega. Tega danes primanjkuje."

Jodie je svojo odločitev dodatno pojasnila: "Osvojitev oskarja, služenje velikih vsot ali ustvarjanje filma, ki postane klasika … Vse to sem že dosegla, zato imam zdaj drugačne cilje. Želim si ustvarjati samo nekaj, kar ima pomen, nekaj, pri čemer sodelujejo tako naravnani ljudje, kot sem sama, in biti ob tem še vedno uspešna. Vedno sodelujem samo pri filmih, pri katerih začutim, da nosijo zgodbo, ki jo je treba povedati in ki je tudi zame vznemirjajoča."

Igralka, ki v filmu Hotel Artemis nastopa v vlogi medicinske sestre, je svoj lik opisala kot 70-letnico, ki je v življenju nesrečna, pogosto pije in se spopada z duhovi iz preteklosti: "Za to vlogo sem se res borila in poskušala prikazati njeno tragičnost ter vse negativne stvari, ki so jo čez leta izoblikovale v to, kar je." Nato je pojasnila, kako je potekala njena preobrazba v ta lik: "Uredili so mi pričesko, imela sem krasne maskerje, dodali pa so mi tudi podlogo na trebuh, da bi bila videti debelejša. Mislim, da maskerji niso imeli prav veliko dela, saj sem tudi sama že stara."

Ob tem je povedala, da je zaradi svoje starosti, zlasti po 50. letu, težko našla kakršnokoli vlogo: "Žensko telo se začne spreminjati in kljub vsemu znanju maskerjev te težko preobrazijo v mlajšo ali pa starejšo žensko, ker si ravno na meji. Roke so videti še relativno mlade, vrat malo manj … Težko je. Mislim, da je za moške igralce to obdobje lažje."

Kriminalko Hotel Artemis si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45. Ne zamudite tudi pustolovske drame Mož z železno masko (Man in the Iron Mask), ki sledi ob 22. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.