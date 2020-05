Soigralce je tako navdušil s svojim igranjem, da so mu na snemanju zaploskali

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali znanstvenofantastično akcijo Maščevalci: Ultronova doba (Avengers: Age of Ultron). V filmu v vlogi Ultrona nastopa James Spader, ki je razkril, kaj je vzbudilo njegovo željo po sodelovanju v tem filmu, kako je bilo videti snemanje in kakšno navdušenje je požel pri soigralcih in otrocih.

James Spader, ki v drugem filmu serije Maščevalci igra v vlogi Ultrona, je priznal, da je bila to prva vloga, ki jo je dejansko sprejel zaradi svojih otrok.

"Doma sem imel dva majhna fantka, ki sta bila navdušena nad superjunaki in igračami v njihovi podobi. Gledal sem ju med igro s figuricami in razmišljal o tem, da bi rad sodeloval pri filmu, ki si ga bosta lahko ogledala tudi onadva. Do zdaj sem namreč delal le v vlogah, za katere jima manjka še veliko let, preden bi želel, da jih vidita," je nasmejano pojasnil Spader.

James Spader. Foto: IMDb

Na snemanju ni dejansko nastopal v obleki Ultrona, ker ni dovolj visok in suh, da bi mu bil kostum prav. Nastajanje filma je tako pri njem zaznamovalo predvsem ustvarjanje zvočnih posnetkov, so pa ustvarjalci filma veliko časa preživeli s Spaderjem zato, da so zajeli njegovo gibanje in mimiko ter tako ustvarili podobo njegovega karakterja z računalniško grafiko.

"Oblekli so me v dva kosa oblačil, v katerih sem bil videti, kot da grem teč. Potem so mi na hrbet postavili veliko ploščo in na glavo opornico, ki je imela 'dve anteni', ki sta bili v bistvu kameri," je povedal igralec, priznal pa še, da je bil izredno navdušen, da je svojo 55 let staro telo končno videl kot idealno športno postavo.

"Meni na srečo ni bilo treba na dieto kot nekaterim soigralcem. Animatorji so me po čudežu lahko popolno izoblikovali kar sami," je v šali povedal igralec.

Ultron oziroma James Spader v končni podobi. Foto: IMDb

Igralec je razkril, da ga je zelo presenetil sinov komentar, ko je prvič videl film. "Neverjetno. Ne glede na to, da Ultron sploh nima nosa, sem v njem videl tvoje oči in izraz na obrazu, prav tako tudi tvoje klasične premike glave. V njem sem te prepoznal jasno kot beli dan," je igralcu priznal sin.

Nad Spaderjem pa ni bil navdušen le sin. Njegovo igranje je na snemanju tako fasciniralo vse soigralce, da so prvi dan po koncu snemanja ostali brez besed in igralcu kar zaploskali. Soigralec Chris Hemsworth je priznal: "James je tako presneto dober, tako inteligenten in zabaven, prav neverjeten. Prvi dan, ko smo začeli snemati, smo vsi ustavili svoje delo in ga samo poslušali odprtih ust. Po koncu smo mu preprosto začeli ploskati. Celotno snemanje je povzdignil na povsem drug nivo, neverjetno."

Kako je potekalo snemanje prizorov z Jamesom Spaderjem, si lahko pogledate v spodnjem videu:

Znanstvenofantastično akcijo Maščevalci: Ultronova doba, v kateri bo James Spader zaigral v vlogi Ultrona, si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri! Ne zamudite pa tudi fantazijske pustolovščine Čudovita bitja, ki bo na sporedu ob 22.00.

