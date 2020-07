Pogumnemu dečku darilo obljublja tudi Iron Man #video

Potem ko je šestletni Bridger Walker sestrico rešil pred napadom psa in pri tem utrpel hude poškodbe obraza, ki so zahtevale kar 90 šivov, je po zaslugi objav svoje tete na Instagramu postal prava spletna senzacija. V stik z njim so stopili tudi številni hollywoodski igralci, ki mu za njegovo hrabro in nesebično dejanje zdaj pošiljajo besede hvale in celo različna darila.

Deček je velik oboževalec filmov o superjunakih, zato je njegova teta obvestila skupino superjunakov, zbranih pod imenom Maščevalci, naj se zavedajo, da se je njihovim vrstam pridružil še en heroj – Bridger. Chris Evans, ki je zaigral v vlogi Stotnika Amerike, mu je tako poslal originalen ščit, uporabljen za snemanje filma.

Zdaj pa mu še boljše darilo od Stotnika Amerike obljublja Iron Man oziroma igralec Robert Downey Jr., ki ga je upodobil. Kaj točno bo podaril pogumnemu dečku, zvezdnik v video posnetku za Bridgerja ni razkril, rekel mu je le, naj ga kontaktira na naslednji rojstni dan in takrat ga čaka nekaj posebnega.

Z zapisi na družbenih omrežjih so se dečku poklonili tudi mnogi drugo zvezdniki, med drugim Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman in Anne Hathaway.