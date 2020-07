Nov napad: s čolna potegnil otroka in ga napadel v morju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Avstralije poročajo o novem napadu morskega psa na človeka. Pri mestu Stanley ob obali Tasmanije je morski pes s čolna v morje potegnil desetletnega dečka, ki je lovil ribe s svojim očetom, in ga napadel. Dečku je na pomoč priskočil njegov oče, ki je skočil v vodo, žival pa je nato odplavala stran od desetletnika. Dečkovo zdravstveno stanje je kljub ugrizninam stabilno.

Incident se je zgodil pet kilometrov od obale. "Deček je bil na krovu šest metrskega čolna in lovil ribe s svojim očetom in dvema drugima moškima, ko ga je morski pes potegnil s čolna," so sporočile oblasti na Tasmaniji.

"Dečkov oče je skočil v vodo na točno tistem mestu, kamor je odplaval morski pes. Deček je nosil rešilni jopič, utrpel pa je ugriznine na roki, po prsnem košu in glavi," so sporočili pristojni. Po poročanju CNN gre zgolj za zadnjega od serij napadov morskih psov na človeka to zimo v Avstraliji.

V torek je morski pes pri otoku Fitzroy v Queenslandu napadel 29-letno plavalko. Slednja se zaradi poškodb zdravi v bolnišnici, na omenjenem območju pa je sicer snemala dokumentarec o življenju omenjenih živali. V soboto je v Novem Južnem Walesu morski pes pokončal 15-letnega surferja. To je bila že peta smrtna žrtev morskih psov v deželi tam spodaj v tem letu.