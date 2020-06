Morski pes do smrti pokončal 60-letnika #video

Trimetrski morski pes je deskarja ugriznil v levo nogo. Na pomoč je prihitelo več drugih deskarjev, ki so žival pregnali in poškodovancu pomagali do obale. Čeprav so mu takoj nudili prvo pomoč, so bile poškodbe tako hude, da ga niso mogli rešiti.

Tretji napad letos, ki se je končal s smrtjo

Žrtve uradno še niso identificirali, domnevajo pa, da gre za 60-letnika iz avstralske zvezne države Queensland. To je letošnji tretji napad morskega psa v Avstraliji, ki se je končal s smrtjo. Lani so v državi našteli 27 napadov, ki k sreči niso zahtevali človeških življenj, poroča STA.