Silvestrovo z muzikalom Devet

FILM

V spektakularnem muzikalu so zaigrali (pa tudi zaplesali in zapeli) Nicole Kidman, Daniel Day-Lewis, Penelope Cruz, Marion Cotillard, Judi Dench, Fergie, Kate Hudson in Sophia Loren.

Nine, 2009

V nedeljo, 31. decembra, ob 20.00 na Planet TV

Glasbena romantična drama

Režija: Rob Marshall

Igrajo: Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Judi Dench, Fergie, Kate Hudson, Sophia Loren

Zgodba:

Avtor s šestimi oskarji nagrajenega muzikala Chicago z glasbo, plesom in zvezdniško zasedbo spremlja kaotično življenje priznanega režiserja Guida, ki zabrede v vrtinec krize srednjih let. Med reševanjem zasebnih in ustvarjalnih težav skuša krmariti med kapricami in domislicami številnih žensk, ki ga obdajajo: zahtevna žena Luisa, ljubosumna ljubimka Carla, težavna igralska muza Claudia, priletna zaupnica Liliane, zvedava novinarka, priležnica iz mladih let La Saraghina in posesivna mama.

Film je bil nominiran za štiri oskarje, tudi za najboljšo scenografijo, kostumografijo in najboljšo stransko igralko (Penelope Cruz).

